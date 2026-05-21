Jeanette ressuscite l’hymne culte du film « Porque te vas » à Cannes

La chanteuse Jeanette a occupé le devant de la scène du Festival de Cannes mercredi soir avec une performance en direct qui accompagnait une projection sur la plage de Cría Cuervos, le film acclamé du réalisateur espagnol Carlos Saura. L’événement au "Cinéma de la Plage" marquait les 50 ans de la sortie du film, en 1976, et a réuni invités du festival, cinéphiles et membres de la famille de Saura sur la plage Macé, sur la Croisette. Avant la projection de la nouvelle restauration en 4K, Jeanette s’est présentée au public comme « la voix qui se cache derrière la chanson Porque te vas » avant d’interpréter le titre en direct. Le morceau est devenu mondialement célèbre après avoir été repris à plusieurs reprises dans le film primé de Saura sur l’enfance et le deuil dans l’Espagne de la fin de l’ère franquiste. Présenté en compétition officielle à Cannes en 1976, Cría Cuervos a remporté le Grand Prix du jury et est ensuite devenu l’une des œuvres majeures du cinéma espagnol. Tourné en 1975, dans les derniers mois de la dictature de Francisco Franco, le film est largement considéré comme une réflexion sur la répression et la mémoire en Espagne. Les organisateurs du festival ont inscrit cette version restaurée au programme Cannes Classics 2026, aux côtés d’autres films du patrimoine. La présence de Jeanette a ajouté une note de nostalgie à cet hommage, des centaines de spectateurs suivant la séance depuis des transats ou le bord de plage, tandis que sa chanson de 1974 résonnait le long de la côte méditerranéenne. Semi-retirée et vivant désormais loin des projecteurs en Espagne, la chanteuse continue de se produire ponctuellement lors d’hommages, d’émissions de télévision et de concerts spéciaux liés à son titre emblématique.