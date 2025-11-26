Libye : un festival équestre international célébrant patrimoine et unité

Un festival équestre dans une ville de l'ouest de la Libye a récemment pris une dimension internationale, après une édition locale couronnée de succès l’année dernière. Le Festival international d’équitation folklorique de Zliten, qui rassemble chaque année des passionnés et des artistes, célèbre les riches traditions équestres du pays.

Cet événement met en scène un large éventail de compétences équestres, de récitations de poèmes et d’artisanat traditionnel. La foule acclame les cavaliers qui montent des chevaux ornés de selles colorées fabriquées à la main. Les participants, vêtus d’uniformes traditionnels libyens blanc et noir, incarnent l’esprit de cette culture ancestrale.

Mustafa al-Jahawi, l’un des cavaliers, souligne que l’équitation est profondément enracinée dans le patrimoine culturel libyen. « Ce festival envoie un message de paix, tant au niveau national qu’international, et montre que les Libyens, malgré leurs différences, forment un peuple uni », explique-t-il.

Depuis 2011, la Libye traverse une période de chaos, après la chute de Mouammar Kadhafi lors du soulèvement soutenu par l’OTAN. Le pays est divisé entre plusieurs gouvernements rivaux à l’est et à l’ouest, chacun soutenu par des groupes armés et des acteurs étrangers. Actuellement, la Libye est gouvernée à Tripoli par le gouvernement du Premier ministre Abdulhamid Dbeiba, tandis qu’une autre administration dirige l’est.

Noureddine Abu Sbeih, résident de Zliten, rappelle que le festival est une occasion pour les Libyens de redécouvrir leurs racines, tout en changeant l’image du pays à l’étranger. Selon lui, il s’agit d’une porte ouverte sur le patrimoine, les traditions et les coutumes libyennes.

Le festival, qui s’est déroulé sur deux jours, s’est clôturé le 22 novembre. La participation de pays voisins, comme la Tunisie et l’Algérie, témoigne de l’importance régionale de cet événement culturel.