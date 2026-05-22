Inde : des centaines de poissons morts frappés par la très forte canicule

Des ouvriers et des habitants ont été vus en train de retirer des poissons de l’eau, alors que les températures dans la capitale approchaient les 45 °C. Les autorités n’ont pas encore confirmé la cause exacte de ces morts, mais la chaleur prolongée et la baisse du taux d’oxygène dans une eau réchauffée sont souvent mises en cause dans ce type d’incidents. La scène illustrait la pression environnementale croissante provoquée par la répétition des vagues de chaleur dans le nord de l’Inde. Le service météorologique indien a averti que la chaleur devrait se maintenir dans les prochains jours à Delhi et dans les États voisins, notamment l’Uttar Pradesh et l’Haryana. En Inde, on parle officiellement de vague de chaleur lorsque les températures dépassent 40 °C dans les plaines. Selon les climatologues, la hausse des températures à l’échelle mondiale rend les vagues de chaleur plus longues et plus intenses dans toute l’Asie du Sud. Ces dernières années, les écoles ont fermé plus tôt, les travaux en extérieur ont été déplacés vers les heures nocturnes et des centres de rafraîchissement d’urgence ont été ouverts dans plusieurs villes pour protéger les populations les plus vulnérables lors des épisodes de chaleur extrême.