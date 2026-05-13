Nigeria : l’acteur Alexx Ekubo est décédé à l’âge de 40 ans

L’acteur nigérian Alexx Ekubo est décédé à l’âge de 40 ans, selon plusieurs proches et collègues qui ont confirmé la nouvelle mardi.

Figure populaire de l’industrie cinématographique nigériane, Nollywood, Alexx Ekubo s’était éloigné des écrans depuis quelque temps. D’après plusieurs informations relayées par son entourage, il serait mort des suites d’une maladie dont la nature n’a pas été rendue publique.

Une vague d’émotion dans Nollywood

L’annonce de son décès a provoqué une vive émotion dans le monde du cinéma nigérian. Plusieurs acteurs et personnalités ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux.

L’acteur Godwin Nnadiekwe a rendu hommage à son collègue, le décrivant comme « une âme rare » et affirmant être profondément bouleversé par sa disparition.

De nombreuses célébrités de Nollywood, dont Funke Akindele, Kate Henshaw et Mercy Johnson, ont également partagé des messages de condoléances.

Une figure emblématique du cinéma nigérian

Alexx Ekubo était particulièrement apprécié pour ses rôles dans des comédies romantiques et des films dramatiques. Il s’était fait connaître grâce à ses performances dans des productions populaires comme Weekend Getaway et The Bling Lagosians.

Au-delà de sa carrière d’acteur, il était aussi reconnu pour son style vestimentaire et sa forte présence médiatique, qui lui avaient permis de rassembler une importante communauté de fans, notamment parmi les jeunes générations.