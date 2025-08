Maroc : succès d'affluence pour la 21e édition du Festival des plages

Chaque été depuis 2002, le Festival des Plages rassemble des millions de spectateurs sur les plus belles stations balnéaires du Maroc. Sur la scène, les artistes locaux sont mis à l’honneur.

Le Festival des Plages est un rendez-vous estival qui a lieu dans six villes côtières marocaines pendant six semaines : M’diq, Tanger, El Hoceima, Martil, Saïdia et Nador.

La programmation musicale du festival de cette année est composée d'artistes et de groupes issus de différents genres musicaux, de la musique du Moyen-Orient au rap.

Le festival promeut également les artistes locaux qui ont l'occasion de chanter pour le public de leur ville.

"Les familles, les enfants et les jeunes se réunissent tous, et c'est une chance merveilleuse pour nous tous de nous retrouver sur cette scène", se réjouit l'artiste Abdo Sghayar. Le chanteur originaire de Tanger participe à l'évènement pour la quatrième année consécutive.

Plusieurs activités sont organisées pour les enfants

Au bord de la mer, un « village d’enfants » a été installé, proposant des ateliers, des concours et des aires de jeux. Les enfants ont même la possibilité de chanter sur scène.

"Comme chaque année, nous organisons cet événement pour que les enfants puissent découvrir des activités variées. En tant qu'animateurs, nous nous efforçons de répondre aux attentes du public, d'être proches des enfants et de leur faire découvrir de nouvelles choses, qu'il s'agisse de danse, de sport ou d'une autre activité.", explique Oumayma Aarabe, animatrice.

L’évènement qui a débuté le 15 juillet dernier se poursuit jusqu’au 21 août prochain.