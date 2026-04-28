Madagascar expulse un diplomate français pour ingérence présumée

Madagascar a annoncé avoir expulsé un diplomate français après avoir convoqué l'ambassadeur de ce pays, invoquant une implication présumée dans des activités de déstabilisation.

L'ambassadeur Arnaud Guillois a été informé de la décision du gouvernement « de déclarer persona non grata un membre de l'ambassade de France accrédité à Antananarivo, en raison d'un comportement jugé incompatible avec son statut », a indiqué mardi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, sans nommer le membre du personnel concerné.

Il n'a pas précisé la nature des activités de déstabilisation présumées, mais a indiqué que cette décision faisait suite à des enquêtes en cours impliquant à la fois des ressortissants malgaches et étrangers.

L'expulsion de mardi fait suite à des accusations portées contre la France sur les réseaux sociaux, notamment des allégations selon lesquelles des « mercenaires français » seraient arrivés sur l'île.

Le ministère français des Affaires étrangères a rejeté ces allégations, déclarant : « Ces rumeurs sont fausses. »

Cette île de l'océan Indien a connu des troubles politiques à répétition et est dirigée depuis octobre par le colonel Michael Randrianirina, qui a pris le pouvoir après que des manifestations menées par la jeunesse ont contraint son prédécesseur, Andry Rajoelina, à démissionner.

Rajoelina a fui Madagascar en octobre alors que les manifestations contre le manque d'eau et d'énergie s'intensifiaient et finissaient par le contraindre à quitter le pouvoir ; il est parti avec l'aide de la France, l'ancienne puissance coloniale.

Ces dernières semaines, des manifestations sporadiques ont éclaté à Antananarivo, la capitale malgache, pour dénoncer la lenteur des réformes menées par le nouveau gouvernement et son inaction perçue face à la corruption.

Plusieurs jeunes figurent parmi les personnes arrêtées lors d'une série d'interventions policières.

Au moins deux d'entre eux sont toujours en garde à vue, accusés d'« atteinte à la sécurité de l'État », un délit qui permet aux autorités de détenir des suspects jusqu'à deux semaines sans procès, a déclaré leur avocat, Maître Maromanana Aliarivelo.

L'organisation de défense des droits humains Amnesty International a averti ce mois-ci que les autorités malgaches recouraient à des détentions arbitraires pour instaurer un « climat de peur » et étouffer la dissidence.

Randrianirina a accusé les manifestants de recevoir des fonds étrangers pour attiser les troubles.

Les procureurs de Madagascar ont déclaré au début du mois que 13 personnes, dont un général, avaient été inculpées dans le cadre d'un complot présumé visant à assassiner Randrianirina, âgé de 52 ans.

Le président par intérim, qui nie avoir orchestré un coup d'État, s'est engagé à rendre le pouvoir aux civils d'ici deux ans.

Une feuille de route pour la transition publiée en février prévoit des consultations nationales en 2026, suivies d'une nouvelle constitution et d'une élection présidentielle d'ici la fin de 2027.

Madagascar est la dernière ancienne colonie française d'Afrique à être passée sous un régime militaire depuis 2020, après les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, dont les juntes se sont depuis rapprochées de la Russie.

La Russie a été le troisième pays où Randrianirina s'est rendu après sa prise de pouvoir, où il a rencontré le président Vladimir Poutine.

En janvier, des instructeurs militaires russes se sont rendus sur l'île pour former les forces locales à l'utilisation d'équipements fournis par Moscou, notamment des drones kamikazes.

La délégation était dirigée par le chef adjoint des services de renseignement militaire russes, Andreï Averyanov, qui est lié au Corps africain, une milice paramilitaire qui a succédé au groupe mercenaire russe Wagner.

Madagascar, vaste île située au large de la côte est de l'Afrique australe, est l'un des pays les plus pauvres du monde, bien qu'il soit le plus grand producteur de vanille et qu'il dispose d'une grande richesse en matière de biodiversité.