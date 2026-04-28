Mali : la compagnie Sky Mali suspend ses vols dans le nord du pays 

Mali
Trois jours après les violentes attaques qui ont touché plusieurs régions, la compagnie aérienne Sky Mali annonce la suspension temporaire de ses vols domestiques à destination du centre et du nord du pays.
La compagnie aérienne met en avant la sécurité des passagers et de l'équipage, qui représente selon elle sa priorité absolue.
La suspension concerne les vols réguliers effectués par Sky Mali vers les villes de Gao, dans le nord et Mopti, dans le centre. Des villes qui figurent parmi les zones touchées par les violences récentes. Selon plusieurs sources, la situation reste confuse dans ces régions, où des affrontements ont opposé l’armée à des groupes rebelles tout au long de ce week-end noir qui a conduit à la mort du ministre de la Défense Sadio Camara et à la prise de la ville de Kidal.
"Sky Mali vous informe que les vols à destination et en provenance de Gao et de Mopti sont temporairement suspendus", déclare la compagnie dans un communiqué. "La sécurité de nos passagers, de nos équipages et de nos opérations demeure notre priorité absolue."
À l’origine des attaques, des groupes jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), allié à Al-Qaïda, ainsi que des combattants du Front de libération de l’Azawad (FLA) qui ont mené des attaques simultanées contre des positions militaires et stratégiques dans plusieurs régions du Mali.
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