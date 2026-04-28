Mali : les experts commentent les dernières attaques armées

Un analyste de premier plan a déclaré lundi que les attaques du week-end au Mali ont mis en évidence les vulnérabilités du gouvernement dans ce pays dirigé par une junte.

« Les prochains jours vont être décisifs pour le gouvernement, pour l’avenir du Mali et pour savoir s’il y aura une transition », a déclaré Rida Lyammouri, chercheur senior au sein du groupe de réflexion marocain The Policy Centre for the New South (PCNS).

Cette déclaration intervient après que le ministre malien de la Défense a été tué lors d’attaques de grande envergure menées par des djihadistes et des rebelles qui se sont emparés de plusieurs villes et bases militaires, ont indiqué dimanche les autorités.

Le Mali lutte depuis longtemps contre des militants liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, ainsi que contre une rébellion séparatiste dans le nord du pays.

Le gouvernement malien a confirmé la mort du chef de la défense, le général Sadio Camara, dans un message publié sur la page Facebook du ministère de la Défense. Camara a été tué dans un attentat-suicide perpétré à l’aide d’une voiture piégée.

Le Mali a été frappé samedi par l’une des plus importantes attaques coordonnées contre son armée dans la capitale, Bamako, et dans plusieurs autres villes et localités, lors d’un assaut qui a également mis à l’épreuve le partenaire du Mali en matière de sécurité, la Russie, qui dispose de forces sur le terrain dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le gouvernement a déclaré dimanche que les attaques semblaient être terminées, mais plusieurs questions subsistent, notamment celle de savoir qui contrôlait une ville clé du nord que les séparatistes affirment avoir prise.

Les séparatistes se battent depuis des années pour créer un État indépendant dans le nord du Mali, tandis que les militants affiliés à Al-Qaïda et à l’EI combattent le gouvernement depuis plus d’une décennie.

Un porte-parole du Front de libération de l’Azawad (FLA), mouvement séparatiste dirigé par les Touaregs, a déclaré que les troupes du Corps africain russe et l’armée malienne s’étaient retirées de la ville de Kidal à la suite de l’attaque de samedi, après qu’un accord eut été conclu pour leur sortie pacifique.

La vague d’attaques de samedi a marqué la première fois que les séparatistes ont uni leurs forces avec le groupe JNIM, lié à Al-Qaïda, qui a déclaré avoir également pris part à l’attaque contre Kidal et avoir également pris pour cible une ville située en dehors de la capitale Bamako ainsi que trois autres villes samedi.

« Tout d’abord, la chute de Kidal aux mains du FLA et du JNIM, qui confirme la coexistence et la collaboration entre le JNIM et le FLA, car ils partagent le même intérêt, qui est avant tout de chasser l’armée malienne, puis, à terme, de chasser ou de négocier le départ du Corps africain (russe) », a expliqué Lyammouri.

Kidal avait longtemps servi de bastion à la rébellion avant d’être prise par les forces gouvernementales maliennes et les mercenaires russes en 2023.

Sa prise a marqué une victoire symbolique importante pour la junte et ses alliés russes.