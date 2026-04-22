Maroc : la nouvelle Tour Mohamed VI affiche ses ambitions futuristes

Elle est devenue l’un des monuments emblématiques du Maroc : Tour Mohamed VI. Construite au cœur de la vallée de Bouregreg, cette prouesse architecturale surplombe Rabat la capitale et la ville de Salé.

Elle a été inaugurée le 13 avril dernier après huit années de travaux. Alors que le 20 avril, le bâtiment a ouvert ses portes au public, ce gratte-ciel est le haut du pays.

''Tout d'abord, 250 mètres de hauteur, 55 étages, soit quatre terrasses techniques, 38 ascenseurs, 3 900 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, 11,6 MVA (mégavolts-ampères) de puissance installée. Par rapport à un bâtiment de référence standard, nous avons réalisé une économie d'énergie de 40 %. Et 450 emplois directs et 3 500 emplois indirects sont créés et soutenus par la tour.'', explique Leila Haddaoui, directrice générale adjointe - O Tower (maître d'ouvrage chargé de la réalisation du projet)

C’est une construction futuriste. Dotée de panneaux solaires permettant de réduire la consommation énergétique de 40 %. Le groupe belge Besix et la société marocaine TGCC ont joué leur partition pour sortir cette Tour des terres.

''Le fait que nous ayons une tour recouverte de panneaux solaires. Le fait qu’une grande partie de l’énergie que nous consommons sera fournie par ces panneaux solaires. C’est un premier axe d’action, et il y en aura d’autres en termes d’initiatives sociétales et locales, notamment dans la ville de Salé.'', déclaré Guy Bertaud, directeur général de l’Hôtel de la Tour Mohammed VI.

La Tour Mohamed VI s’étend sur 105 000 mètres carrés. Les autorités marocaines espèrent qu’elle contribuera à dynamiser le tourisme dans le pays.