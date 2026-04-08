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Visa refusé, Kanye West persona non grata au Royaume-Uni

Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, arrive à la soirée « Vanity Fair » des Oscars à Beverly Hills, en Californie, le 9 février 2020   -  
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Evan Agostini/2020 Invision
By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

Kanye West

Le rappeur américain Kanye West, également connu sous le nom de Ye, a été interdit d’entrée au Royaume-Uni.

L’artiste, qui devait être la tête d’affiche du Wireless Festival en juillet à Londres, ne pourra finalement pas s’y produire. Sa participation avait déjà suscité une vive polémique dans le pays, poussant plusieurs sponsors majeurs à se retirer de l’événement.

Mardi, le ministère britannique de l’Intérieur a rejeté sa demande d’autorisation de voyage électronique, estimant que sa présence ne servait pas l’intérêt général. En cause : les propos antisémites tenus par l’artiste ces dernières années.

Face à la controverse, les organisateurs ont finalement décidé d’annuler le festival.

La polémique s’inscrit dans une série de controverses entourant Kanye West. L’an dernier, il avait notamment sorti une chanson intitulée « Heil Hitler » et fait la promotion d’un t-shirt arborant une croix gammée sur son site internet.

Des décisions similaires ont été prises ailleurs : en juillet, les autorités de l’Australie avaient également annulé le visa du musicien après la sortie de ce titre.

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