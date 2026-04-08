Visa refusé, Kanye West persona non grata au Royaume-Uni

Kanye West
Le rappeur américain Kanye West, également connu sous le nom de Ye, a été interdit d’entrée au Royaume-Uni.
L’artiste, qui devait être la tête d’affiche du Wireless Festival en juillet à Londres, ne pourra finalement pas s’y produire. Sa participation avait déjà suscité une vive polémique dans le pays, poussant plusieurs sponsors majeurs à se retirer de l’événement.
Mardi, le ministère britannique de l’Intérieur a rejeté sa demande d’autorisation de voyage électronique, estimant que sa présence ne servait pas l’intérêt général. En cause : les propos antisémites tenus par l’artiste ces dernières années.
Face à la controverse, les organisateurs ont finalement décidé d’annuler le festival.
La polémique s’inscrit dans une série de controverses entourant Kanye West. L’an dernier, il avait notamment sorti une chanson intitulée « Heil Hitler » et fait la promotion d’un t-shirt arborant une croix gammée sur son site internet.
Des décisions similaires ont été prises ailleurs : en juillet, les autorités de l’Australie avaient également annulé le visa du musicien après la sortie de ce titre.
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