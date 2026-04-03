USA : Pooh Shiesty arrêté pour la séquestration du rappeur Gucci Mane

Le rappeur américain Pooh Shiesty (de son vrai nom Lontrell Williams Jr.), son père et six autres suspects ont été arrêtés jeudi pour leur implication présumée dans l’enlèvement et le braquage de Gucci Mane, survenu en janvier dernier.

Ce dernier, figure majeure du rap des années 2010 et fondateur du label 1017 Global Music (auquel Pooh Shiesty est signé), aurait été la cible d’une tentative de braquage pour le forcer à quitter son propre label. Selon les autorités, les victimes venues à Dallas pour des activités commerciales légitimes ont été menacées avec des armes à feu et soumises à des actes de violence. Les suspects leur auraient volé des montres Rolex, des bijoux, de l’argent liquide et d’autres objets de valeur. L’un des victimes aurait même failli perdre connaissance après avoir été étouffé.

Le procureur fédéral Ryan Raybould (district nord du Texas) a été catégorique : « Ce cas doit envoyer un message clair : la violence et l’intimidation ne sont pas des moyens acceptables pour régler des affaires. Ceux qui choisiraient cette voie doivent savoir que nous agirons rapidement et fermement pour les traduire en justice. »

Pooh Shiesty n’en est pas à sa première affaire avec la justice. Le rappeur, qui a connu un pic de popularité au début des années 2020, a déjà été impliqué dans au moins deux fusillades. Condamné à une peine de prison, il avait été libéré en octobre 2025 pour bonne conduite, après trois ans derrière les barreaux pour bonne conduite.