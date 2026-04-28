Mali : Assimi Goïta réapparaît à Bamako

Le président de la Transition malienne, le général Assimi Goïta, a refait surface ce mardi au palais de Koulouba, à l’occasion d’une audience accordée à l’ambassadeur de Russie au Mali, Igor Gromyko.

Cette apparition met fin à plusieurs jours de silence public, au lendemain des attaques coordonnées du 25 avril qui ont frappé plusieurs positions militaires stratégiques, dont la localité de Kati, près de Bamako.

Ces opérations, attribuées à des combattants du JNIM, affilié à Al-Qaïda, ainsi qu’à des éléments du Front de libération de l’Azawad (FLA), ont notamment conduit à la mort du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, figure centrale de l’appareil sécuritaire de la Transition.

Selon la présidence malienne, les échanges entre Assimi Goïta et le diplomate russe ont porté sur la situation sécuritaire et la coopération militaire entre Bamako et Moscou. L’ambassadeur a réaffirmé le soutien de la Russie dans la lutte contre le terrorisme, évoquant la poursuite de la coopération entre les forces maliennes et leurs partenaires russes.

Cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par des interrogations sur la réalité du contrôle territorial dans le nord du pays. Plusieurs sources évoquent en effet le retrait de forces russes – notamment issues de l’Africa Corps – de la ville de Kidal, reprise par des rebelles du FLA après des combats récents. Cette cité, reconquise par l’armée malienne en novembre 2023 avec l’appui de partenaires russes après le départ de la MINUSMA, représente un enjeu symbolique majeur pour Bamako.

La mort du général Sadio Camara, ancien artisan du rapprochement militaire avec Moscou, accentue encore les interrogations sur la chaîne de commandement et la stabilité interne du régime.

Alors que Assimi Goïta tente d’afficher un retour à la normale, plusieurs zones d’ombre demeurent : ampleur réelle des pertes, recomposition du commandement après la disparition du ministre de la Défense, et capacité effective des forces maliennes à reprendre l’initiative sur un front sécuritaire de plus en plus fragmenté.