Maroc : ''JIDAR Rabat Street Art Festival'' transforme Rabat en galerie à ciel ouvert

Au Maroc, des artistes venus des différents horizons ont transformés les bâtiments de Rabat en toiles géantes.

C’était à la faveur du 11e « JIDAR Rabat Street Art Festival ». L’équatorien Oscar Medina figure parmi les artistes invités à l’événement.

Les peintures vont d’un oiseau géant tenant le soleil et la lune à un portrait mystérieux, en passant par des scènes de brousse africaine et des icônes de la vie au Maroc.

''Ma méthode de travail consiste à utiliser systématiquement des croquis que je réalise presque tous les jours, puis à créer de petits collages à partir de ces croquis. Ainsi, lorsque j’ai appris que je venais ici au Maroc, j’ai créé une sorte de collage à partir de croquis que j’avais déjà réalisés auparavant. L’idée générale est de parler du voyage, de la nature et des éléments qui nous façonnent tous en tant qu’êtres humains.'', Oscar Medina (Azpeger), artiste de rue équatorien.

Sur une autre fresque, artiste d'Afrique du Sud Keya Tama a décidé de peindre un grand lion au centre d’un bâtiment entouré de verdure.

''En Afrique en général, ce n’est que le début, et il y a un aspect positif à cela : tous ceux qui se sont lancés dans la peinture murale et ont connu le succès l’ont fait avant tout par amour de cet art. Je pense que le niveau de communauté, de sincérité et de communication qui transparaît à travers leur art occupe vraiment une place importante dans le dialogue mondial sur l’art.'', explique l'artiste.

L’organisation de ce type de festival a joué un rôle important dans la mise en valeur de Rabat, selon le directeur artistique du festival.

''Nous travaillons sur des fresques murales à grande échelle, ce qui a ouvert la voie aux artistes de rue marocains. Au début, il n’y avait pas vraiment de communauté d’art de rue au Maroc, mais au fil des ans, et grâce à des festivals dédiés à ce type d’art, une importante communauté d’artistes marocains a vu le jour. Cela a également eu un fort impact sur la façon dont la société perçoit l’art de rue au Maroc.'', a déclaré Salaheddine Malouli, directeur artistique du ''Jidar Rabat Street Art Festival .''

Au total, 15 fresques sont réparties dans les différents espaces de la ville, transformant Rabat en une galerie à ciel ouvert, où tous les styles sont accessibles à tous.