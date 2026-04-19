Violence à la CAN 2025 : trois supporters sénégalais libérés au Maroc

Le Maroc a libéré, samedi, trois supporters sénégalais après qu’ils ont purgé une peine de trois mois de prison pour avoir pris part aux violences qui avaient éclaté lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations à Rabat.

Le trio a quitté la prison d’Al Arjat 2, au nord-est de Rabat, à bord d’un véhicule de police pour le commissariat avant d’être libéré.

À leur sortie du commissariat, les trois supporters sénégalais, tout sourire, ont été accueillis par des membres de l'ambassade du Sénégal. L'un d'eux a déclaré à l'AFP : « dima Maroc, dima Maghrib » (« vive le Maroc »).

L'avocat sénégalais Patrick Kabou a remercié « les représentations diplomatiques et consulaires pour leurs efforts » dans un message publié sur X.

À la veille de la libération du trio, il a demandé au public de « les soutenir et, surtout, de les aider à surmonter le choc initial lié à leur sortie de prison ».

Dans le cadre de cette même affaire, 15 autres supporters sénégalais restent incarcérés après avoir été condamnés à des peines allant de six mois à un an, peines qui ont été confirmées en appel lundi.

Détenus depuis la finale du 18 janvier, remportée par le Sénégal, mais attribuée par la suite en appel au Maroc, pays hôte, ils ont été accusés de « hooliganisme », un délit comprenant des actes de violence, notamment contre les forces de l'ordre, ainsi que des dégradations d'installations sportives, l'envahissement du terrain et le lancer de projectiles.

Un Français d'origine algérienne a également été libéré samedi après avoir purgé trois mois de prison pour avoir lancé une bouteille d'eau pendant la finale.