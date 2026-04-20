Maroc : près de 5 000 manifestants en soutien aux Palestiniens

Près de 5 000 manifestants ont battu le pavé dimanche à Rabat pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne et protester contre une loi israélienne controversée sur la peine de mort. Le cortège a parcouru l’avenue Mohammed V, au cœur de la capitale, scandant des slogans hostiles à « l’occupation » et à la peine capitale.

Dans la foule, les voix mêlaient indignation et solidarité. « Les manifestations, les rassemblements et les boycotts ne sont que les actions les plus simples que nous puissions entreprendre pour nos frères à Gaza. Cela prouve que nous sommes frères et que nous les soutenons de toutes nos forces, tout en affirmant notre opposition à l’agression sioniste contre les prisonniers palestiniens », a déclaré Samah Chatibi, étudiante de 18 ans.

Pour El Houcine Asma, manifestant de 65 ans, cette mobilisation dépasse le seul cadre national : « Cette manifestation s’inscrit dans un vaste mouvement de solidarité avec le peuple palestinien en général, et avec Gaza en particulier, surtout après la décision criminelle, injuste et tyrannique du Parlement israélien visant les prisonniers palestiniens et les condamnant à mort. C’est une décision inacceptable, dénoncée par toutes les religions monothéistes et rejetée par toutes les lois. »

La loi israélienne incriminée prévoit d’élargir le recours à la peine capitale et suscite de vives critiques, certains y voyant l’instauration d’un régime juridique distinct pour les Palestiniens.

La manifestation a également été l’occasion pour une partie des participants de dénoncer la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en 2020, un choix diplomatique qui continue de diviser l’opinion.