USA : mort d’Afrika Bambaataa, légende et pionnier du hip-hop

Afrika Bambaataa, DJ américain et cofondateur de la Zulu Nation, s’est éteint à l’âge de 68 ans dans la nuit de mercredi à jeudi.

Sa maison de disques, Tommy Boy, a annoncé la triste nouvelle sur Instagram, déclenchant une vague d’émotion planétaire.

Figure majeure du mouvement aux côtés de DJ Kool Herc et Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa a marqué l’histoire avec des tubes comme « Planet Rock » (1982). Il a contribué à façonner une culture qui unit DJ, rap, graffiti et breakdance, posant les bases d’un phénomène mondial.

Né le 17 avril 1957 dans un quartier populaire du Bronx, il a grandi dans un environnement marqué par les tensions et la violence. Avec la Zulu Nation, il a transformé cette réalité en organisant des fêtes de quartier légendaires, remplaçant les conflits par la créativité et offrant aux jeunes une alternative à la violence.