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USA : mort d’Afrika Bambaataa, légende et pionnier du hip-hop

Afrika Bambaataa, pionnier du hip-hop et DJ, s'exprime lors d'une conférence de presse à New York le 28 février 2006. (Photo AP/Henny Ray Abrams, archives)   -  
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Henny Ray Abrams/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

Etats-Unis

Afrika Bambaataa, DJ américain et cofondateur de la Zulu Nation, s’est éteint à l’âge de 68 ans dans la nuit de mercredi à jeudi.

Sa maison de disques, Tommy Boy, a annoncé la triste nouvelle sur Instagram, déclenchant une vague d’émotion planétaire.

Figure majeure du mouvement aux côtés de DJ Kool Herc et Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa a marqué l’histoire avec des tubes comme « Planet Rock » (1982). Il a contribué à façonner une culture qui unit DJ, rap, graffiti et breakdance, posant les bases d’un phénomène mondial.

Né le 17 avril 1957 dans un quartier populaire du Bronx, il a grandi dans un environnement marqué par les tensions et la violence. Avec la Zulu Nation, il a transformé cette réalité en organisant des fêtes de quartier légendaires, remplaçant les conflits par la créativité et offrant aux jeunes une alternative à la violence.

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