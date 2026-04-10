USA : mort d’Afrika Bambaataa, légende et pionnier du hip-hop

Etats-Unis
Afrika Bambaataa, DJ américain et cofondateur de la Zulu Nation, s’est éteint à l’âge de 68 ans dans la nuit de mercredi à jeudi.
Sa maison de disques, Tommy Boy, a annoncé la triste nouvelle sur Instagram, déclenchant une vague d’émotion planétaire.
Figure majeure du mouvement aux côtés de DJ Kool Herc et Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa a marqué l’histoire avec des tubes comme « Planet Rock » (1982). Il a contribué à façonner une culture qui unit DJ, rap, graffiti et breakdance, posant les bases d’un phénomène mondial.
Né le 17 avril 1957 dans un quartier populaire du Bronx, il a grandi dans un environnement marqué par les tensions et la violence. Avec la Zulu Nation, il a transformé cette réalité en organisant des fêtes de quartier légendaires, remplaçant les conflits par la créativité et offrant aux jeunes une alternative à la violence.
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