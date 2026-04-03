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Echoes of Africa : Lubiana poursuit sa quête en musique [Podcast]

Lubiana Kepaou   -  
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Africanews
By Pascale Mahe Keingna

and Guillaume Carolle

Podcast

L’artiste de ce nouvel épisode est en voyage, en voyage constant terrestre d’abord entre l’Afrique et l’Europe, entre le Cameroun et la Belgique puis à travers le monde à la rencontre de celles et ceux qui aiment l’écouter. Elle est aussi en voyage spirituel et intérieur, à la rencontre d’elle-même.

Lubiana Kepaou, compositrice, interprète et joueuse de kora, est une artiste belgo-camerounaise pour qui la musique est libératrice et une ressource qui la guide à la découverte des couches qui composent son identité.

Setlist :

  • La Blanche, Lubiana
  • Take Five, Dave Brubeck
  • Sinnerman, Nina Simone
  • Djali, Lubiana
  • Mali, Lubiana & Toumani Diabaté
  • Terre Rouge, Lubiana
  • Ancestors, Lubiana
  • Take me to Zion Lubiana
  • Farafina Mousso, Lubiana
  • Divine féminine, Lubiana

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