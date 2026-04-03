Echoes of Africa : Lubiana poursuit sa quête en musique [Podcast]

L’artiste de ce nouvel épisode est en voyage, en voyage constant terrestre d’abord entre l’Afrique et l’Europe, entre le Cameroun et la Belgique puis à travers le monde à la rencontre de celles et ceux qui aiment l’écouter. Elle est aussi en voyage spirituel et intérieur, à la rencontre d’elle-même.

Lubiana Kepaou, compositrice, interprète et joueuse de kora, est une artiste belgo-camerounaise pour qui la musique est libératrice et une ressource qui la guide à la découverte des couches qui composent son identité.

Setlist :