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Sénégal : une réforme pour permettre la candidature de Sonko en 2029

ARCHIVES - Le leader de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko s'adresse aux journalistes après sa libération de garde à vue à Dakar, au Sénégal, le 8 mars 2021.   -  
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Sylvain Cherkaoui
By Rédaction Africanews

avec AFP

Sénégal

Le Premier ministre Ousmane Sonko pourrait être autorisé à se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en 2029.

Ce mardi, l’Assemblée nationale a approuvé à une large majorité des modifications du code électoral pour permettre la candidature de l’actuel Premier ministre.

Le projet de loi, introduit via une procédure d'urgence, critiquée par l'opposition, a été adopté sans difficulté par une Assemblée nationale dominée par le Pastef, avec 128 voix pour, 11 contre et deux abstentions.

La loi va désormais être transmise au président de la République pour promulgation.

Leader de l’opposition, Ousmane Sonko avait été exclu du scrutin de 2024 après une condamnation judiciaire. Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général jusqu'en 2022, se présente alors au nom du parti et remporte l’élection présidentielle.

Respectivement président et premier ministre, le duo Faye-Sonko a depuis montré des divergences d’opinion même si publiquement ils s’attèlent à maintenir une image d'unité.

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