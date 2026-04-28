Côte d'Ivoire : six personnes condamnées à la prison à vie pour l'attaque djihadiste de 2020

Six personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité pour une attaque djihadiste survenue en 2020 qui a coûté la vie à 14 soldats à un poste frontière en Côte d'Ivoire, a déclaré mardi à l'AFP un avocat impliqué dans l'affaire.

La Côte d'Ivoire partage sa frontière nord avec le Burkina Faso et le Mali, deux pays ravagés par des attaques d'extrémistes islamistes qui se sont propagées vers le sud, en direction des pays côtiers.

L'avocat Abdoulaye Ben Meite a déclaré que six des 45 accusés jugés pour l'attaque de Kafolo ont été condamnés à la prison à perpétuité, tandis que 17 ont été condamnés à 20 ans de prison et à une amende de 50 millions de francs CFA (89 000 dollars).

Une personne a été condamnée à cinq ans de prison et 21 autres ont été acquittées, a-t-il ajouté.

Des hommes armés ont attaqué le poste militaire du village de Kafolo, dans le nord-est du pays, dans la nuit du 10 au 11 juin 2020.

Personne n’a revendiqué cette attaque, mais elle a été attribuée à des djihadistes opérant de l’autre côté de la frontière, au Burkina Faso, en représailles à une opération conjointe ivoirienne et burkinabé contre des extrémistes dans la région.

Trois soldats ivoiriens ont également été tués en mars 2021 lors d'une attaque contre deux positions de l'armée près de la frontière avec le Burkina Faso, notamment à Kafolo.

Dix-neuf personnes ont été tuées lors d'une attaque contre la ville balnéaire de Grand-Bassam, à l'est d'Abidjan, en mars 2016.