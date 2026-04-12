Cap-vert : Atlantic Music Expo, marché professionnel et festival grand public

L'archipel du Cap-Vert compte parmi les rares nations qui se définissent à travers leur musique. La grande diva Cesária Évora a mis ce petit pays sur la carte du monde, et depuis, les talents ne cessent d'y éclore.

L'Atlantic Music Expo — à la fois marché professionnel et festival grand public — est la vitrine de cette créativité bouillonnante. Parmi les révélations de cette édition : Alicia Freitas, une prodige de 16 ans, compositrice et pianiste, qui vient de signer son premier album avec neuf compositions originales.

"Certains de mes contemporains ont réussi à faire vivre la musique traditionnelle. Mais aujourd'hui, très peu d'artistes investissent dans ce répertoire. Notre culture et notre identité risquent ainsi de se fragmenter, faute de passeurs. J'espère que d'autres jeunes de mon âge verront les fruits de cet engagement — une tradition qui ne peut pas se perdre. Je veux la voir traverser le temps", déclare Alicia Freitas, compositrice et pianiste.

Fille de cette terre de vent et de mer, Ineida Moniz tisse les rythmes traditionnels de l'archipel aux couleurs du monde contemporain, créant une fusion à la fois ancrée et résolument ouverte.

"Nous ne laisserons pas mourir notre identité. Nous la porterons avec fierté. En tant qu'artiste, je reste ouverte à l'innovation — sans pour autant perdre mes racines ni mon essence. Je maintiens ma capverdianité, tout en insufflant une fraîcheur nouvelle à la musique de l'archipel. C'est un Cap-Vert ouvert sur le monde... et le monde ouvert sur le Cap-Vert", promet Ineida Moniz, musicienne.

Nouvelle venue à l'affiche de l'AME, cette formation en trio — née en 2024 de la vision du pianiste et compositeur Carlos Matos — aborde la musique comme on trace des cartographies invisibles : des chemins délicats et inattendus, là où les racines capverdiennes croisent la liberté harmonique du jazz.

"Le trio offre une vraie liberté d'expression instrumentale — individuelle, collective. Pas seulement dans les rythmes que l'on connaît. La musique capverdienne est universelle, que ce soit dans le répertoire contemporain, classique, jazz ou free jazz. Il y a là une richesse d'ingrédients qui appelle encore bien des explorations. Le Matos Trio peut être une plateforme pour aller encore plus loin dans cette direction", explique Carlos Matos, compositeur et pianiste de jazz.

L'Atlantic Music Expo cède le pas ce week-end au Kriol Jazz Festival — jusqu'au 11 avril. Les deux événements sont devenus un véritable aimant touristique pour l'archipel.