Mali : la CPI ordonne des réparations pour les atrocités à Tombouctou

La Cour pénale internationale (CPI) a ordonné mardi à un chef extrémiste lié à al-Qaïda de payer 7,2 millions d’euros de réparations pour les atrocités qu’il a supervisées en tant que chef de la police islamique dans la ville désertique de Tombouctou, dans le pays ouest-africain du Mali.

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a été reconnu coupable de torture, de persécution religieuse et d’autres actes inhumains en 2024, et condamné à 10 ans de prison. Les juges ont estimé qu’il était une figure clé d’un règne de terreur après que des rebelles islamistes extrémistes ont pris le contrôle de Tombouctou en 2012.

"M. Al Hassan, en tant que personne reconnue responsable des crimes ayant causé un préjudice aux victimes, est tenu financièrement de réparer ce préjudice", a déclaré la juge présidente Kimberly Prost, s’adressant à la salle d’audience dans la ville néerlandaise de La Haye.

Bien que la cour ait déclaré Al Hassan responsable, elle ne pourra pas recouvrer cette somme auprès de cet homme de 49 ans, qui a été déclaré indigent et représenté par un avocat financé par la cour pendant son procès.

À la place, les réparations destinées à plus de 65 000 victimes seront versées par le Fonds au profit des victimes, créé par les États membres de la cour pour distribuer ces fonds.

Nous sommes "l’une des nombreuses innovations du Statut de Rome", a déclaré la directrice exécutive du fonds, Deborah Ruiz Verduzco, à l’Associated Press. Selon le traité fondateur de la cour, le Statut de Rome, le fonds "répond aux préjudices résultant des crimes relevant de sa compétence".

Les 24 membres du personnel du bureau de Ruiz Verduzco sont chargés d’aider les victimes et leurs familles, de mettre en place des programmes dans les communautés détruites par la violence et de mobiliser un soutien financier pour remplir ce mandat.

En deux décennies d’activité, le fonds n’a reçu de l’argent de la part des auteurs que dans un seul cas. "Une collecte de fonds importante devra être organisée", a déclaré Prost.

La majeure partie des fonds proviendra des États membres de la cour, bien que le fonds accepte également des dons privés. En mars, l’Allemagne a versé 40 000 euros (46 000 dollars). La Suède et les Pays-Bas sont les deux principaux contributeurs.

Les juges orientent la manière dont les réparations sont réparties, tout en sollicitant l’avis des victimes par l’intermédiaire de leurs avocats et du fonds.

Dans l’affaire Al Hassan, les réparations seront utilisées pour "un soutien socio-économique, des programmes éducatifs ou des formations, ainsi qu’un soutien psychologique", selon la décision. Les projets devraient cibler les femmes et les filles, qui ont été particulièrement touchées par les groupes extrémistes.

Certaines communautés au Mali ont déjà bénéficié de réparations. Ahmad Al Faqi Al Mahdi a plaidé coupable et a été condamné en 2016 pour avoir détruit des mausolées historiques à Tombouctou. En 2021, le fonds a lancé un projet de reconstruction des bâtiments détruits.

Le Mali, ainsi que ses voisins le Burkina Faso et le Niger, lutte depuis plus d’une décennie contre une insurrection menée par des groupes armés, dont certains sont alliés à al-Qaïda et au groupe État islamique. Après des coups d’État dans les trois pays ces dernières années, les juntes au pouvoir ont expulsé les forces françaises et se sont tournées vers des unités de mercenaires russes pour assurer leur sécurité.

La décision de mardi intervient quelques jours après qu’une alliance de militants liés à al-Qaïda et de séparatistes a mené la plus grande attaque coordonnée au Mali depuis plus d’une décennie.