Le FMI approuve un financement de 266 millions de dollars pour le Liberia

Le Fonds monétaire international a approuvé l'octroi de 266 millions de dollars au Libéria dans le cadre d'une nouvelle facilité de résilience et de viabilité d'une durée de 21 mois, visant à aider le pays à renforcer son économie contre les chocs liés au climat.

Le FMI a également achevé la troisième revue du programme de facilité élargie de crédit du Liberia, débloquant un décaissement immédiat de 26,49 millions de dollars. Cela porte le total des décaissements au titre du programme à près de 106 millions de dollars.

L'économie du Liberia a progressé de 5,1 % en 2025, en grande partie grâce à l'exploitation minière, et le FMI estime que la croissance devrait rester forte malgré la dégradation des conditions mondiales et la montée de l'incertitude.

Le Fonds indique que le Liberia a fait des progrès en matière de réformes et a rétabli la viabilité budgétaire, mais avertit que des risques subsistent, notamment les prix élevés du pétrole et la réduction de l'aide bilatérale.

Les principales priorités pour l'avenir sont l'augmentation des recettes intérieures, l'amélioration des infrastructures, la restructuration des banques fragiles, le renforcement de la réglementation financière et la résolution des problèmes de gouvernance.

Le FMI indique que la nouvelle facilité soutiendra également les efforts d'adaptation climatique du Liberia, aidera à mobiliser des financements extérieurs et renforcera la résilience économique globale du pays.