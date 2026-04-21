Etats-Unis : fin de la première du film « Michael » à Los Angeles

La première du biopic tant attendu sur Michael Jackson, « Michael », a suscité émotion et réflexion à Los Angeles lundi, alors que les membres du casting et la famille Jackson ont partagé l’ampleur des efforts déployés pour donner vie à l’histoire du Roi de la Pop.

Jaafar Jackson, le neveu de Michael et fils de Jermaine Jackson, a déclaré que sa préparation allait bien au-delà de la performance et s’étendait aux détails invisibles de la vie quotidienne de Michael.

« Probablement juste les choses qu’il mangeait, ce qu’il regardait, ce qu’il écoutait pour s’endormir. Oui, beaucoup de choses qui n’ont pas été filmées. Juste pour me permettre de vraiment vivre dans cet univers et de rendre le tout plus naturel. Ainsi, quand je suis arrivé sur le plateau, tout cela faisait déjà partie de moi. Je n’avais pas besoin de me mettre dans la peau du personnage. »

L’acteur débutant a également décrit le processus méticuleux consistant à saisir l’évolution de Michael Jackson sur scène, en étudiant non seulement les performances, mais aussi l’état d’esprit qui les sous-tendait.

« Je suis vraiment arrivé après avoir décortiqué beaucoup de vidéos et m’être aussi fait une idée précise de ce que Michael ressentait après chaque performance, ce qui était difficile à obtenir car rien de tout cela n’est en ligne, mais je savais qu’il n’était pas satisfait de la performance Motown, en particulier du tour sur les orteils et aussi du moonwalk, mais cela m’a donné la liberté de ne pas essayer de le faire parfaitement, vous voyez, pour le Motown 25 et de me permettre de progresser au fil des époques et des changements. »

Pour la famille Jackson, le film a suscité à la fois fierté et émotion. LaToya Jackson a déclaré que voir son père incarné à l’écran était particulièrement émouvant.

« C’était touchant et oui, bien sûr, j’ai pleuré. Cependant, Colman a fait un travail fabuleux dans le rôle de mon père et j’en suis très fière aussi. »

Jackie et Marlon Jackson, membres originaux des Jackson 5, ont évoqué le parcours de la famille vers le succès mondial, soulignant le travail qui se cache derrière la célébrité.

« Nous avons travaillé dur et c’est ce qu’il faut faire. C’est ce que Michael a fait. C’est ce que nous avons tous fait. Il faut travailler dur. Si vous avez un objectif dans la vie, vous devez travailler dur pour réussir », a déclaré Jackie Jackson.

Marlon Jackson a ajouté : « Mais croyez-moi, quand nous étions enfants, nous ne nous en rendions pas compte. Nous ne comprenions pas, vous savez, pourquoi mon père nous faisait répéter encore et encore, mais en grandissant, on comprend qu’il voyait quelque chose que nous ne voyions pas. Et nous faisions de la musique parce que cela nous plaisait, sans réaliser l’ampleur, la portée mondiale, partout dans le monde, que nous avions. »

« Michael » sortira en salles le 24 avril.