Afrique du Sud : dernier hommage au chanteur Albert Mazibuko

En Afrique du Sud, après la mort dimanche d'Albert Mazibuko à 77 ans, sa famille bien que plongée dans le deuil, célèbre la vie de l’ancien membre du groupe Ladysmith Black Mambazo.

''Je pense qu’en tant que famille, nous devons célébrer sa vie ; nous ne devons pas pleurer ni perdre espoir, mais puiser en lui la force de savoir que, même si les choses vont mal, il y aura des jours meilleurs. Nous sommes très tristes qu’il nous ait quittés en ce moment.'', a déclaré Abednigo Mazibuko, frère de feu Albert Mazibuko.

Albert Mazibuko intègre le groupe Ladysmith Black Mambazo à sa création en 1960. Devenant l’un des fondateurs de cet ensemble avec son cousin Joseph Shabalala.

'' Il est l’un des fondateurs des Ladysmith Black Mambazo, car à l’époque où ils chantaient lors des concours, ils remportaient les « chèvres » jusqu’à ce que les gens qui regardaient les Ladysmith Black Mambazo dans la salle disent : « Non, on n’en a pas assez de vous, car il y a beaucoup de groupes qui viennent chanter ici, pourquoi ne pas organiser vos propres concerts, pour qu’on puisse venir vous voir ? '', explique son frère.

Albert jouait un rôle essentiel dans l’encadrement des jeunes artistes du groupe. Son soutien au fondateur principal aura été capital.

''Albert soutenait toujours Joseph Shabalala, le leader, il se tenait à ses côtés, et Shabalala disait : "Albert me donne la force de continuer avec cette musique, parfois j'ai l'impression que ça ne se passe pas bien", parce que Joseph voulait que tout soit parfait, mais les autres gars, ils ne comprenaient pas, alors qu'Albert, lui, si. Jusqu'à ce qu'on remporte les Grammy Awards, et il était toujours là.'', raconte Abednigo Mazibuko, frère de feu Albert Mazibuko.

Pour le ministre sud-africain de la culture, ‘’ plus qu’un artiste ; il était le gardien d’un son typiquement sud-africain qui a voyagé à travers le monde et a uni les gens grâce à la musique''.