Le commerce maritime mondial devrait enregistrer une croissance nulle sur l'ensemble de l'année 2026. Dans son étude sur les transports maritimes publiée jeudi 26 novembre, l’ONU Commerce et Développement (CNUCED) prévoit une croissance nulle des volumes transportés par voie maritime, contre 1,9 % en 2025. Un ralentissement qui intervient alors que plus de 80 % des marchandises échangées dans le monde transitent par la mer.

Cette évolution s'explique notamment par les perturbations géopolitiques affectant plusieurs passages maritimes stratégiques. Le détroit d’Ormuz, la mer Rouge, la mer Noire et le canal de Panama connaissent des difficultés qui contraignent les armateurs à modifier leurs itinéraires. Dans le détroit d’Ormuz, par lequel transitaient auparavant environ 120 navires quotidiennement, le trafic, mesuré en tonnage brut, a chuté d’environ 95 % début mars, selon la CNUCED.

En mer Rouge, l’instabilité régionale contraint également de nombreux navires à contourner l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance, allongeant les délais d’acheminement. Ces détours augmentent les coûts de carburant et d’exploitation, accentuent la volatilité des taux de fret et exercent une pression supplémentaire sur les chaînes logistiques internationales.

La CNUCED souligne que ces difficultés touchent particulièrement les pays en développement. Son secrétaire général par intérim, Pedro Manuel Moreno, a averti que, si la hausse des coûts du carburant maritime devait se prolonger jusqu’en 2027, les seules dépenses supplémentaires de transport pourraient porter l’inflation des prix à la consommation dans les pays les moins avancés à un niveau proche du double de la moyenne mondiale.

Les perturbations n’entraînent toutefois pas un arrêt des échanges. Le recours à des ports alternatifs, aux réseaux de transport intérieur et à de nouvelles solutions logistiques permet de maintenir l’acheminement des marchandises, mais à un coût supérieur. Le commerce maritime mondial a ainsi atteint 12,3 milliards de tonnes en 2025.

La stagnation annoncée des volumes ne signifie d’ailleurs pas une diminution de l’activité de transport. La demande mesurée en tonnes-milles, qui tient compte à la fois du poids des marchandises et des distances parcourues, devrait progresser de 1,5 % en 2026, sous l’effet notamment de l’allongement des itinéraires. Pour 2027, la CNUCED table sur une reprise de 3,2 % du commerce maritime.

Face à ces vulnérabilités, l’organisation préconise de dépasser la gestion ponctuelle des crises pour privilégier l’anticipation. Elle appelle les gouvernements et les acteurs du secteur à renforcer la coopération internationale, à investir dans les infrastructures portuaires et dans le renouvellement des flottes, ainsi qu’à préserver la liberté de navigation et la sécurité des gens de mer.

La hausse des prix du carburant pèse aussi sur les compagnies aériennes. Selon EUROCONTROL, le kérosène en Europe s’est établi en moyenne à 4,84 dollars le gallon en octobre 2026, soit une augmentation de 114 % par rapport à la moyenne de janvier et février. Ce niveau constitue un record mensuel depuis le début de la crise au Moyen-Orient.