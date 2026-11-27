Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a accusé, jeudi 26 novembre 2026, les autorités françaises d’avoir maltraité un agent consulaire algérien détenu en France depuis avril 2025. Cette affaire demeure l’un des principaux points de tension entre Paris et Alger.

Lors d’une conférence de presse, le chef de la diplomatie algérienne a dénoncé les conditions d’interpellation de son compatriote, affirmant que celui-ci avait été violemment arrêté et menotté en public. Il a également fait état de mauvais traitements dont l’agent aurait été victime.

Ce dernier avait été mis en examen en avril 2025 pour son implication présumée dans l’enlèvement, sur le territoire français, de l’influenceur algérien Amir DZ.

Des relations diplomatiques toujours fragiles

L’affaire avait provoqué une nouvelle crise diplomatique entre les deux pays, entraînant des expulsions réciproques de diplomates et d’agents consulaires, ainsi que le rappel de l’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet.

Ahmed Attaf a également estimé que cette procédure judiciaire, intervenue deux jours après une visite de son homologue français à Alger, avait compromis les efforts de rapprochement entre les deux capitales.

Malgré la persistance des tensions, le ministre algérien a écarté l’hypothèse d’une nouvelle escalade diplomatique.

Alger dément toute pression économique sur Paris

Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs rejeté les accusations d’instrumentalisation des échanges commerciaux avec la France.

Selon lui, les évolutions observées dans les relations économiques bilatérales résultent d’une politique de diversification des partenaires commerciaux, engagée avant la détérioration des relations diplomatiques.

À l’approche de l’élection présidentielle française de 2027, Ahmed Attaf a assuré que l’Algérie continuerait à travailler avec les représentants du gouvernement français.