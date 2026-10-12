Algérie : 61 Marocains arrêtés pour des accusations d'"actes de sabotage"

Les autorités algériennes ont annoncé dimanche avoir arrêté 61 ressortissants marocains au début du mois, soupçonnés d'avoir planifié des « actes de sabotage ».

Dans un communiqué relayé par les médias publics, la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) a évoqué « un réseau criminel marocain international », sans toutefois fournir de détails sur les complots présumés.

Selon la DGSN, 61 personnes, parmi lesquelles figure un ancien soldat de l’armée marocaine, « se préparaient à commettre des actes de sabotage portant atteinte à la sécurité et à l’ordre public ». Elle a ajouté que les suspects étaient entrés en Algérie par des sentiers de montagne depuis la Tunisie voisine.

Les relations entre l’Algérie et le Maroc sont tendues depuis des années, et leur frontière terrestre commune est fermée depuis 1994. En 2021, Alger a décidé de rompre ses relations diplomatiques.

Les deux pays sont depuis longtemps en désaccord sur la question du Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole, riche en ressources minérales, est en grande partie contrôlée par le Maroc depuis 1975 et est considérée comme un territoire non autonome par les Nations unies.

Rabat considère le Sahara occidental comme faisant partie intégrante de son territoire, tandis qu’Alger soutient le Front Polisario, mouvement indépendantiste du territoire, et ses revendications d’autodétermination.