La Fédération royale marocaine de football ne décolère pas après la réattribution de la victoire de la CAN 2025 au Sénégal, par le Tribunal arbitral du sport, mardi.

La FRMF a déclaré qu'elle « exploiterait toutes les voies juridiques nécessaires » pour contester la décision du TAS, invoquant des contacts téléphoniques entre un arbitre du TAS et le président de la Fédération sénégalaise de football, 48 heures avant le verdict.

Le Maroc pourrait saisir le Tribunal fédéral suisse, qui statue sur les questions de procédure plutôt que sur le fond d’une affaire. En attendant, des supporters marocains sont amers. Ils expriment leur incompréhension après la décision rendue par le TAS.

''Je suis complètement déçu. J’espérais que la Coupe d’Afrique resterait au Maroc parce que nous la méritions. Tout le monde sait ce qui s’est passé pendant le match. Je suis sous le choc de cette décision, honnêtement. Je n’arrive toujours pas à réaliser la nouvelle. C’est une déception totale.'', déclare Jad Ouchtaqalla, supporter marocain :

D'autres se disent ne pas être surpris par le verdict rendu en faveur du Sénégal, alors que le pays a conservé le trophée de la CAN pendant le déroulement de la procédure devant le TAS.

''Quand nous avons appris que le Sénégal s’était vu attribuer le trophée, nous n’avons pas été surpris. Nous nous y attendions déjà. Le trophée aurait dû rester entre les mains de la CAF jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’une décision aurait dû être prise quant à son attributaire. Comme le Sénégal s’était initialement emparé du trophée, nous avions compris qu’il leur appartenait et qu’il ne nous reviendrait pas.'', souligne Rachid Debbi, supporter marocain.

Lors de la finale de la CAN en janvier, les joueurs sénégalais avaient quitté le terrain en signe de protestation. Revenus sur le terrain, ils ont remporté le match 1-0 après prolongation.

Mais une commission d’appel, désignée par la Confédération africaine de football (CAF), avait accordé une victoire par forfait 3-0 au Maroc en mars.