Maroc : Jeunesse et partenariat avec Madrid au menu du discours de Mohammed VI

Au Maroc, le roi Mohammed VI a prononcé, vendredi, un discours à l’occasion de la session inaugurale du Parlement issu des élections de septembre.

Les relations entre le royaume chérifien et l’Espagne figurent parmi les points évoqués par le souverain marocain. Mohammed VI veut redéfinir la coopération avec Madrid sans pressions ni menaces.

Cette annonce intervient après une crise migratoire dans l’enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, où des dizaines de milliers de personnes ont franchi la frontière depuis le Maroc les 30 et 31 juillet, provoquant des tensions politiques en Espagne et relançant le débat sur la gestion des frontières et la politique migratoire.

'' Face aux déclarations irresponsables de certains milieux politiques et médiatiques et à leur instrumentalisation flagrante de la situation, nous affirmons que le partenariat est un choix souverain et un engagement volontaire, qui ne peut être soumis à aucune pression, ni menace, ni à aucune forme de chantage.'', a déclaré le roi du Maroc.

Mohammed VI s’est par ailleurs penché sur la situation de la jeunesse marocaine, annonçant de nouvelles perspectives pour cette couche de la population, qui était descendue dans la rue en 2025 pour réclamer des réponses à ses préoccupations.

''Les questions relatives à la jeunesse doivent également être placées au premier plan des politiques publiques et des préoccupations des instances dirigeantes, grâce à l’élaboration d’une vision intégrée garantissant l’égalité des chances et englobant l’éducation, le développement des compétences et l’inclusion économique.'', a déclaré le Mohamed VI.

L’adresse du roi Mohammed VI devant le nouveau Parlement intervient alors que la Première ministre Fatima-Ezzahra El Mansouri mène des consultations pour la formation de la coalition gouvernementale.