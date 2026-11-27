Après avoir multiplié les acquisitions en Afrique de l’Ouest, les entreprises minières chinoises s’intéressent davantage aux ressources aurifères d’Afrique australe.

Portées par la hausse du cours de l’or, elles développent de nouveaux projets au Zimbabwe, en Namibie, en Afrique du Sud et en Zambie.

Au Zimbabwe, la société Duration Gold a annoncé, jeudi 26 novembre 2026, un accord avec China Railway Resources Group (CRRG) en vue d’un investissement potentiel de 600 millions de dollars.

Le projet prévoit la modernisation et l’extension de quatre anciennes mines d’or : Vubachikwe, Gaika, Athens et Royal Family. Le groupe chinois pourrait notamment apporter des financements, une expertise technique et des technologies intégrant l’intelligence artificielle. L’investissement reste toutefois à concrétiser.

En Namibie, le groupe Shanjin International Gold a acquis en 2024 la société Osino Resources pour 368 millions de dollars canadiens. Cette opération lui a permis de prendre le contrôle du projet aurifère Twin Hills, dont l’entrée en production est prévue en 2027, avec un potentiel annuel d’environ cinq tonnes d’or.

La flambée des cours de l’or stimule les investissements

En Afrique du Sud, Pengxin International Mining participe à la relance de la mine d’Orkney, tandis qu’en Zambie, Dingyi Group Investment souhaite acquérir une participation majoritaire dans une société détenant un permis aurifère dans la région de Lusaka.

Cette stratégie s’inscrit dans le prolongement des investissements chinois réalisés ces dernières années en Afrique de l’Ouest, notamment au Ghana, en Côte d’Ivoire, en Guinée et au Mali.

Cette expansion intervient dans un contexte particulièrement favorable au secteur aurifère. Le prix de l’or a franchi le seuil des 5 000 dollars l’once en janvier 2026, soit plus du double de sa valeur en 2020.

Selon le Conseil mondial de l’or, son cours moyen a atteint 4 262 dollars l’once au troisième trimestre 2026, enregistrant une progression annuelle de 23 %.

Si les groupes chinois cherchent à consolider leur implantation en Afrique australe, leur poids dans la production régionale dépendra de la concrétisation des projets annoncés, dans un secteur où les compagnies sud-africaines et occidentales restent solidement implantées.