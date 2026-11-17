Le président du Botswana, Duma Boko, a exhorté lundi les pays africains à intensifier leurs échanges commerciaux entre eux, à l'occasion d'une visite d'État en Côte d'Ivoire.

« Le fait que les volumes des échanges intra-africains soient aussi faibles qu’ils le sont aujourd’hui est peut-être un constat d’échec de nos modèles de développement et de nos orientations idéologiques », a déclaré Duma Boko aux journalistes à Abidjan.

« C’est un problème auquel nous devons nous attaquer, et de toute urgence. »

Le dirigeant de ce pays producteur de diamants se trouvait en Côte d’Ivoire pour signer une série d’accords avec ce pays d’Afrique de l’Ouest, notamment dans le domaine minier.

Mettant en avant les richesses en ressources de l’Afrique, Duma Boko a insisté sur le fait qu’« il est nécessaire de s’attaquer à ces obstacles qui entravent le commerce, de l’ouvrir, afin que tous les pays du monde puissent prospérer, connaître une croissance économique et améliorer les conditions de vie de leurs populations. »

Duma Boko a fait valoir que la suppression de ces barrières commerciales en Afrique « nous immuniserait dans une large mesure contre les chocs exogènes dont nous souffrons… lorsqu’il y a une guerre entre l’Ukraine et la Russie, une crise en Iran ou ailleurs. »

Alors que la Zone de libre-échange continentale africaine est officiellement entrée en vigueur en 2021, le rêve d’une Afrique où les biens et les personnes circulent librement d’un pays à l’autre est encore loin d’être réalisé.

L’économie du Botswana dépend fortement de la production de diamants, qui représente environ 30 % du PIB, selon le Fonds monétaire international. Le pays sera l'invité d'honneur du sommet Sirexe sur l'énergie et l'exploitation minière, qui se déroulera à Abidjan du 18 au 22 novembre.

La Côte d’Ivoire, grand producteur agricole de cacao et de noix de cajou, a connu ces dernières années un boom extractif avec la découverte de pétrole et de gaz, ainsi que de coltan, d’or et de manganèse.