RDC : le Festival Zéro Polémique fait rire Bukavu malgré la guerre

À Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, la 9e édition du Festival international Zéro Polémique a réuni des humoristes de plusieurs pays africains, du 9 au 15 novembre. Un rendez-vous culturel qui offre aux habitants une parenthèse de détente dans une région marquée par les violences armées.

Au Bukavu Comedy Club, les rires et les applaudissements ont rythmé les spectacles. Des humoristes venus du Congo-Brazzaville, du Cameroun, de Côte d'Ivoire et de RDC se sont succédé sur scène devant un public venu oublier, le temps d'une représentation, les difficultés du quotidien.

Pour les artistes locaux, faire rire dans un contexte aussi difficile prend une dimension particulière.

« C'est un plaisir de voir beaucoup de monde rire de vos blagues alors que nous traversons des moments de stress et des périodes difficiles », confie Jospin De Mars, humoriste de Bukavu.

Le rire comme refuge face aux violences

Dans l'est de la RDC, les conflits armés continuent de peser sur la vie des populations. À Bukavu, où la situation sécuritaire reste incertaine, les activités culturelles permettent aux habitants de se retrouver et de partager des moments de convivialité.

Venue du Congo-Brazzaville, l'humoriste Jojo la Légende souligne l'importance de ces instants de joie.

« C'est un peuple qui a besoin de joie, qui a besoin de rire. Là où il y a le sourire, il y a la joie, la paix et la bonne humeur », explique-t-elle.

Pour les spectateurs, ces représentations constituent aussi un moyen de relâcher la pression.

« Ça nous réjouit quand on est stressé. On vient ici », témoigne Joseph Haadi, habitant de Bukavu.

Un festival pour rapprocher les communautés

Au-delà du divertissement, le Festival international Zéro Polémique encourage les échanges entre humoristes africains et favorise les rencontres culturelles.

Pendant une semaine, les artistes ont partagé leurs expériences et leurs univers avec le public de Bukavu.

Si l'humour ne peut effacer les conséquences de la guerre, cette neuvième édition rappelle l'importance de préserver des espaces de rencontre et de création, même dans les périodes difficiles.

À Bukavu, le rire devient ainsi un moyen de maintenir les liens sociaux et de retrouver, le temps d'un spectacle, un peu de légèreté.