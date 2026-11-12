Égypte : le Festival du Caire face aux défis du cinéma

La 47e édition du Festival international du film du Caire s'est ouverte à l'Opéra d'Égypte, dans un contexte marqué par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.

Entre hausse des coûts de production, difficultés économiques et liberté de création, les professionnels du cinéma s'inquiètent pour l'avenir du secteur.

Pour le scénariste et producteur Medhat El Adl, les conflits dans la région affectent directement la fréquentation des salles obscures. Face à la baisse du pouvoir d'achat, les spectateurs privilégient leurs dépenses essentielles.

« Si j'ai 10 centimes, vais-je acheter à manger ou les dépenser pour un billet de cinéma ? Je vais acheter à manger ! », explique-t-il, soulignant les répercussions économiques de la guerre sur l'industrie cinématographique.

Des productions de plus en plus coûteuses

La hausse des dépenses touche également les tournages. Selon l'actrice égyptienne Gehad Hossam, certains coûts de production ont doublé, sans que le marché puisse absorber cette augmentation.

« Ce que l'on produisait auparavant pour 5 livres égyptiennes coûte soudain 10 livres, alors que le marché ne peut ni absorber ni couvrir cette hausse des coûts », déplore-t-elle.

Cette situation fragilise les producteurs et complique le financement de nouveaux projets.

La liberté de création au cœur des débats

Au-delà des difficultés financières, la question de la censure reste un enjeu pour le cinéma égyptien.

Le critique Tarek Elshinnawi appelle à davantage d'ouverture pour permettre aux réalisateurs d'aborder librement les sujets de société.

« Un grand film n'est pas celui qui dispose d'un budget élevé ou de coûts de production colossaux. Un grand film est celui qui véhicule une idée et offre de la liberté à son créateur », affirme-t-il.

À travers cette 47e édition, le Festival international du film du Caire met ainsi en lumière les défis d'une industrie confrontée aux tensions régionales, tout en réaffirmant l'importance de la création artistique.