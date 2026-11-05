Maroc : à Rabat, un festival promeut la présence féminine dans le théâtre

À Rabat, au Maroc, un festival international a mis en lumière de pièces d’artistes venues d’Égypte, d’Espagne, de Grèce, du Maroc et de France.

Parmi elles figure Nour Ismail, artiste et réalisatrice de « Good Night, Mother ». L’Égyptienne estime que les femmes peuvent apporter un changement et une autre perspective dans le monde actuel.

''Les femmes sont toujours cantonnées à un certain stéréotype, selon lequel elles sont considérées comme insuffisamment compétentes ou incapables de faire quelque chose, avant même que l’on sache si elles en sont réellement capables ou non. Quant à savoir si les metteuses en scène, les artistes et les interprètes féminines en général peuvent changer le regard des gens au milieu des guerres qui font rage à travers le monde, j’en suis fermement convaincue. Pour ma part, j’essaie autant que possible de créer des œuvres artistiques qui, à tout le moins, puissent changer la façon de penser d’une seule personne dans le public. Pour moi, cela suffit.'', raconte Nour Ismail, metteuse en scène égyptienne.

Ces deux femmes livrent des monologues et se confrontent à leur vie, à leur identité et à leurs regrets alors qu’elles interprètent une pièce de Loli Botello. La metteuse en scène espagnole le théâtre, en tant que forme d’art, repose largement sur l’humanité et la présence au monde.

''À mon avis, le théâtre repose en permanence sur le fait d’être là, d’être présent et de s’appuyer sur ce qui se passe à cet instant précis, en tenant compte de toutes les erreurs que nous, en tant qu’êtres humains, pouvons commettre lorsque nous jouons. L’intelligence artificielle cherche sans cesse à éliminer toutes ces erreurs.'', affirme la metteuse en scène.

Alors que le festival espère ouvrir la voie à plus de diversité dans le théâtre, Imane Jafri, metteuse en scène marocaine, salue l’arrivée dans le domaine davantage de jeunes femmes.

''Récemment, nous avons remarqué que les jeunes revenaient au théâtre. Nous avons également de jeunes metteuses en scène qui présentent des productions théâtrales de grande qualité. Le théâtre nous permet d’exprimer des choses dont il est difficile de parler dans la vie réelle, car nous abordons ces sujets sous une forme dramatique, ce qui nous permet d’en discuter.'', Imane Jafri, metteuse en scène marocaine.

Le festival comprenait des ateliers de formation ainsi que des tables rondes avec le public.