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La Côte d’Ivoire, le Gabon et la France lancent un exercice militaire conjoint

La Côte d’Ivoire, le Gabon et la France lancent un exercice militaire conjoint
Le président français Emmanuel Macron est accueilli par le président gabonais Brice Oligui Nguema à son arrivée à Libreville, au Gabon, le 23 novembre 2025.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Côte d'Ivoire

Les armées ivoirienne, gabonaise et française ont donné mardi le coup d’envoi officiel d’un exercice militaire conjoint afin de répondre aux « menaces hybrides » dans la région, symbole de la proximité assumée entre Paris et deux de ses plus proches alliés en Afrique.

Chassée ces dernières années de plusieurs pays sahéliens par des régimes qui lui sont devenus hostiles, l’armée française a fait évoluer sa doctrine africaine vers des partenariats à la demande des Etats, avec des détachements temporaires et non plus des bases militaires.

« Le terrorisme et les réseaux criminels exploitent la vulnérabilité et surtout la discontinuité de nos réponses (...) Face à ces menaces transfrontalières et évolutives, notre préparation doit nous offrir un temps d’avance », a déclaré le chef d’Etat-major de l’armée ivoirienne, le général Lassina Doumbia, lors de la cérémonie de lancement du « Grand exercice 2026 (GeX) ».

« Ce partenariat repose sur des principes essentiels : le respect de la souveraineté de chaque Etat et des intérêts de chacun, la confiance et la réciprocité », a de son côté assuré le général Valentin Seiler qui dirige le Commandement français pour l’Afrique (CPA).

En 2025, la base militaire française de Port-Bouët, près d’Abidjan, a été rétrocédée à la Côte d’Ivoire, une cession « sans aucune difficulté », selon le général Doumbia, tandis qu’à Libreville, la base militaire a été transformée en un « camp partagé » axé sur la formation.

Le GeX 2026 se déroule en deux volets: le premier en Côte d’Ivoire jusqu’au 14 novembre et le second au Gabon du 24 au 29 novembre.

Pour les exercices en Côte d’Ivoire, 1 200 soldats ivoiriens sont mobilisés, environ 600 Français et une centaine de Gabonais.

Des moyens maritimes, avec le porte-hélicoptères amphibie Mistral, aériens avec trois Mirage 2000, et terrestres ont été déployés, pour des exercices à Jacqueville (sud), Yamoussoukro et Bouaké (centre).

« Nous sommes aujourd’hui clairement dans l’idée d’avoir un dispositif qui soit beaucoup moins exposé que par le passé, en particulier à la critique, qui soit beaucoup plus flexible », a déclaré le général Seiler.

« C’est le sens de ce partenariat militaire renouvelé où nous déployons pour des besoins précis, limités dans le temps, des dispositifs » a-t-il poursuivi, avant d’ajouter que « la France s’accommode sans aucun état d’âme » de la logique de multi-partenariat développée par les pays africains.

La Côte d’Ivoire réussit ces dernières années à endiguer les violences jihadistes qui frappent quotidiennement ses voisins, le Burkina Faso et le Mali.

Outre la France, elle s’appuie sur de multiples partenaires comme les Etats-Unis, le Maroc ou encore le Bénin.

Le Gabon est quant à lui épargné par les jihadistes mais son armée est mobilisée contre le braconnage, l’orpaillage illégal ou la piraterie.

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