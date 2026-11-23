Les visiteurs du festival du miel du Caire ont pu découvrir diverses variétés de miel, chacune offrant un goût unique et une histoire particulière. Le festival bourdonnait de visiteurs déambulant d’un stand à l’autre, humant et goûtant toute une gamme de produits à la recherche de leur préféré.

« Comme vous pouvez le constater, ce festival a pour but de sensibiliser le public afin qu’il apprenne à distinguer le bon miel du mauvais ; c’est là tout l’intérêt du festival du miel. Il s’agit également de faire découvrir les différentes variétés de miel que l’on trouve ici en Égypte, car la culture du miel fait encore un peu défaut dans notre pays. », a expliqué Khaled Ezz, propriétaire de la marque al-Shahin.

Les producteurs de miel ont présenté leurs meilleurs produits et distribué des mini-échantillons aux amateurs de miel. La popularité du miel dépasse le simple cadre alimentaire, car il est vanté depuis des années pour ses nombreux bienfaits pour la santé et la beauté.

« L’Égypte produit de nombreuses variétés de miel ; nous avons exporté plus de 4 000 tonnes de miel et nous en avons produit plus de 20 000 tonnes. », a indiquéMahmoud Hassan, responsable du festival du miel.

Cet «or liquide» occupe une place particulière dans les foyers musulmans, car le Coran lui attribue des propriétés curatives.

« Il y a plus de vendeurs cette année que l’année dernière, et les prix ont bien sûr un peu augmenté par rapport aux années précédentes. Surtout par rapport à l’année dernière, puisque le prix a doublé. », a dit Ashraf Tawfik, visiteur du festival.

Ce festival annuel, qui en était cette année à sa neuvième édition, s’est achevé dimanche.