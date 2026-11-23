Alors que les tensions au Moyen-Orient menacent la paix et la stabilité dans la Corne de l’Afrique, des émissaires chinois se sont rendus en Éthiopie, à Djibouti, en Égypte et en Érythrée, appelant à une coopération plus étroite pour préserver la paix et promouvoir le développement.

« ... Concernant la question de la Corne de l’Afrique, la Chine a présenté ses « Perspectives pour la paix et le développement dans la Corne de l’Afrique », soutenant activement les pays de la région dans leur volonté de trouver leur force dans l’unité et de relever de manière autonome les défis en matière de sécurité, de développement et de gouvernance, et en mettant en place une plateforme importante pour forger un consensus sur la paix et le développement parmi les pays de la région. », a déclaré Liu Xianfa, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines.

Les visites de Liu Xianfa, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, et de Hu Changchun, envoyé spécial du ministère chinois des Affaires étrangères pour la Corne de l’Afrique, ont eu lieu entre début et mi-novembre, tandis que l’envoyé spécial de la Chine pour les affaires du Moyen-Orient menait des efforts de médiation dans le Golfe.

Le conflit prolongé impliquant l’Iran a perturbé le passage par le détroit d’Ormuz, renforçant ainsi l’importance de la route de la mer Rouge qui relie l’océan Atlantique, la Méditerranée et l’océan Indien. La montée des tensions dans ce corridor maritime essentiel reliant l’Asie, l’Europe et l’Afrique, fait peser de graves risques sur les économies des pays de la Corne de l’Afrique, notamment en matière de commerce, d’investissement, d’énergie et de sécurité alimentaire.

La mer rouge achemine environ 12 % du commerce maritime mondial et 30 % du trafic de conteneurs.

« Tout ce que nous faisons vise à aider les pays de la région à prendre en main, de manière autonome, leur destin en matière de sécurité et à jeter des bases solides pour la paix dans la région et au-delà. », a indiqué Hu Changchun, envoyé spécial du ministère chinois des Affaires étrangères pour la Corne de l’Afrique.

La Chine a proposé quatre principes concernant la participation constructive des parties concernées à la résolution des points chauds africains : respecter le leadership africain, garantir l’équité et la justice, mettre fin aux hostilités et instaurer la paix, ainsi que s’attaquer à la fois aux symptômes et aux causes profondes.