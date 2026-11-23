Le sommet des Nations unies sur le climat s'est achevé sur une note négative. Et pour cause, les participants se sont séparés dimanche sans accord, malgré les prolongations.

Principales pommes de discorde : les combustibles fossiles, le financement, la science et les technologies de capture du carbone. Une triste fin pour une double présidence inhabituelle partagée entre l’Australie et la Turquie.

'' Je partage donc la profonde déception de beaucoup. La COP31 n’a pas réussi à trouver un accord sur les questions liées aux deux décisions prises sous l’égide de la présidence. Le monde ne peut pas se permettre que cela se reproduise. '', a déclaré Simon Stiell, responsable des questions climatiques à l'ONU.

A centre de l'échec, l'inscription ou non de l’élimination progressive des combustibles fossiles responsables du réchauffement climatique, dans le texte final du sommet. Si de nombreux états y étaient favorables, des pays producteurs de pétrole, en revanche, ont rejeté cette option.

'' Dans le cadre des négociations portant sur les principaux points de l’ordre du jour, nous sommes arrivés ici avec 165 points à traiter. Nous en avons traité un grand nombre. Il y en a eu quelques-uns, essentiels, que nous n’avons pas pu traiter. Et comme je l’ai dit, nous n’avons pas réussi à franchir le seuil requis pour répondre à certaines des attentes les plus élevées que ce moment, alors que nous sommes confrontés à un dépassement des limites, exige. Il est donc tout à fait clair que nous avons encore beaucoup de travail à accomplir.'', a expliqué le responsable des questions climatiques à l’ONU.

L’échec de la COP31 en Turquie a relancé de facto les questions concernant la réforme de l’exigence de consensus.