Détroit d’Ormuz : les États-Unis frappent des cibles iraniennes

Les États-Unis ont mené des frappes « défensives » contre des cibles iraniennes dans le détroit d’Ormuz, selon un responsable américain cité par l’Associated Press. L’opération, présentée comme limitée, intervient dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran.

Selon ce responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, des forces iraniennes utilisant des missiles sol-air contre des cibles américaines ont été visées. La télévision d’État iranienne a également rapporté des explosions sur l’île de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz.

Ces frappes ne constitueraient pas, à ce stade, une reprise d’hostilités à grande échelle, mais elles ravivent les inquiétudes dans une région stratégique pour le commerce mondial. Des milliers de soldats américains restent déployés dans les eaux proches de l’Iran dans le cadre d’un blocus naval visant à empêcher les exportations de pétrole iranien.

En parallèle, les efforts diplomatiques se poursuivent. Des discussions sont menées avec la médiation du Qatar afin de parvenir à un accord-cadre permettant de réduire les tensions dans le détroit d’Ormuz.

Le conflit entre Washington et Téhéran, qui dure depuis plusieurs mois, a déjà perturbé les marchés internationaux et fait craindre une nouvelle déstabilisation au Moyen-Orient. Entre pression militaire et négociations, l’avenir de cette crise reste incertain.