Détroit d’Ormuz : l’Iran propose une réouverture sous conditions

L’Iran se dit prêt à rouvrir le détroit d’Ormuz, l’un des principaux axes du commerce mondial des hydrocarbures. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a annoncé que Téhéran acceptait désormais un plan de deux jours, en remplacement de sa précédente proposition de sept jours, dans le cadre des discussions menées avec les médiateurs qatariens et pakistanais.

Selon ce plan, les États-Unis devraient d’abord prendre une série de mesures jugées indispensables par l’Iran. Si ces engagements sont respectés dès le premier jour, le détroit serait rouvert le lendemain et le trafic maritime retrouverait son fonctionnement normal. La reprise des négociations entre Washington et Téhéran interviendrait ensuite.

Parmi les principales conditions posées par l’Iran figurent le déblocage de ses avoirs gelés, la levée de certaines sanctions, le rétablissement des exemptions sur les exportations de pétrole iranien, la fin du blocus naval ainsi que des avancées sur plusieurs dossiers régionaux.

Cette annonce intervient alors que la tension reste vive dans le détroit d’Ormuz. Les Gardiens de la révolution ont affirmé dimanche que deux pétroliers, dont un superpétrolier, avaient été immobilisés après avoir heurté des mines navales alors qu’ils empruntaient, selon Téhéran, une route maritime « non autorisée ». L’un des navires a été gravement endommagé et a pris feu après une violente explosion.

Depuis la fin du mois de février, l’Iran a renforcé son contrôle sur le détroit d’Ormuz, interdisant notamment le passage des navires liés à Israël ou aux États-Unis, en réponse aux frappes menées contre son territoire.

Passage stratégique reliant le Golfe persique à l’océan Indien, le détroit d’Ormuz voit transiter une part importante des exportations mondiales de pétrole. Toute perturbation dans cette zone est suivie de près par les marchés internationaux, tandis que les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter d'éviter une nouvelle escalade militaire.