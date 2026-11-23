Les présidents congolais et kényan se sont engagés à poursuivre le dialogue. Réunis lors d’un mini-sommet organisé à Oyo au nord de Brazzaville, les deux dirigeants semblent vouloir mettre tout en œuvre pour réchauffer leurs relations.

La première phase de rapprochement a été enclenchée ce dimanche lors d’une réunion visant à réconcilier les deux pays s’est déroulée en présence des dirigeants du Congo, Denis Sassou Nguesso, du Togo Faure Gnassingbé, de la RDC Félix Tshissekedi et du Kenya, William Ruto.

Les relations entre le Kenya et la République démocratique du Congo se sont détériorées ces derniers temps. Le président Félix Tshisekedi accuse son homologue kényan William Ruto de ne pas avoir su gérer le sommet de Nairobi mis en place pour régler la crise dans l’Est de la RDC. Ce qui l’a mené à soupçonner Nairobi de prendre parti pour Kigali.

Le chef d'État kényan a toujours nié ces accusations.