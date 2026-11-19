Xi, Trump et Poutine réunis à Shenzhen pour l’ouverture de l’APEC et un sommet trilatéral

Les trois présidents ont pris la pose ensemble pour le cliché officiel juste avant l'ouverture du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Le sommet rassemble les dirigeants de tout le pourtour pacifique, parmi lesquels la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, le Canadien Mark Carney, l'Australien Anthony Albanese et le président sud-coréen Lee Jae Myung. Prenant la parole en premier, Xi Jinping a lancé un appel à l'unité en Asie-Pacifique, dans un contexte marqué par d'intenses secousses mondiales et des avancées technologiques fulgurantes. Il a invité les pays membres à ériger l'innovation, l'ouverture et l'intégration en priorités absolues, au service d'une communauté régionale solidaire et tournée vers un développement inclusif. Reste que l'attention diplomatique s'est surtout cristallisée autour de Donald Trump et Vladimir Poutine, qui doivent retrouver leur homologue chinois pour des entretiens trilatéraux à part. Voir réunis sur une même scène les présidents chinois, américain et russe dès la cérémonie d'ouverture illustre à lui seul le poids politique de cette rencontre à Shenzhen.