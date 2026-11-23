Indonésie : les secours recherchent encore des ouvriers après l'incendie d'une usine près de Jakarta

Vue du ciel, l’usine PT Fonusa Agung Mulia n’est plus qu’une carcasse fumante dont il ne reste que des toits effondrés, des poutres métalliques déformées et des montagnes de gravats encore fumants. Situé dans le district de Serang, à environ 50 km à l’ouest de Jakarta, ce bâtiment de trois étages a été dévasté samedi 21 novembre par un incendie d’une rare violence qui a englouti bureaux et entrepôts avant que les pompiers ne parviennent à le maîtriser tôt dimanche matin. À l’intérieur des ruines encore brûlantes, les secouristes s’emploient à fouiller les décombres pour retrouver les ouvriers portés disparus, tandis qu’à l’extérieur, des familles angoissées guettent la moindre nouvelle d’un proche qui n’est jamais rentré. Si les autorités indonésiennes ont annoncé avoir récupéré 24 sacs mortuaires, des analyses médico-légales, dont des tests ADN susceptibles de prendre plusieurs semaines, demeurent indispensables pour arrêter le bilan exact et identifier les victimes, alors que les enquêteurs privilégient, selon les premiers éléments, l’hypothèse d’une défaillance électrique sur un climatiseur sans en avoir encore confirmé l’origine.