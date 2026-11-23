Au Soudan, Khartoum, la capitale a été la cible dimanche d'une attaque de drones qui a touché de nombreuses habitations dont un bâtiment des Nations unies.

Les explosions ont été entendues près de l'aéroport de la capitale soudanaise et dans divers quartiers de la ville. Les drones auraient été lancés à partir de l'Éthiopie, selon une source de l'armée soudanaise.

Le Soudan a accusé à plusieurs reprises l'Éthiopie de permettre que des attaques soient lancées depuis son territoire, une accusation qu'Addis-Abeba a démentie.

Aucun bilan humain n'a encore été publié par les autorités. Des témoins font cependant état de nombreuses personnes touchées dans cette attaque.

'' Quand nous sommes arrivés et que nous sommes entrés dans la maison, juste à côté du portail, sur notre droite, nous avons trouvé l’une des victimes allongée sur un lit, touchée à la main gauche, touchée ici, près du cœur, et touchée à la tête. '', raconte El Nour Adam Ibrahim, témoin.

Il y a quelques jours, une frappe de drone de l’armée soudanaise a tué 15 personnes, dont quatre enfants, dans un village du Kordofan occidental. Des victimes de la guerre qui oppose, depuis plus de trois ans, l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide.

''Ce sont des gens innocents, sans aucun péché ni aucune culpabilité ; ces gens-là, peut-être les trois quarts de la population soudanaise, sont innocents, ils cherchent simplement à gagner leur pain quotidien. Les personnes qui sont venues dans cette maison aujourd’hui même cherchaient depuis un certain temps un abri où vivre, puis elles ont été surprises par un drone qui les a frappées. Où les gens sont-ils censés vivre ? '' déclare avec amertume, Yasser Hassan, citoyen soudanais.

Les Nations unies ne cessent de dénoncer l’utilisation de drones par les belligérants, qui a causé la mort de plus de 1 000 personnes au cours du premier semestre 2026.