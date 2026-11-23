En Afrique du Sud, une salle sensorielle à Orange Farm, près de Johannesburg, sert de thérapie pour les personnes souffrant des maladies liées à la santé mentale.

Sisanda Hani plonge dans une piscine de cette salle remplie notamment des balles en plastique bleues. Ces éléments apaisants permettent à cette Sud-Africaine d'évacuer le stress et l’anxiété liés aux inquiétudes concernant son fils adolescent qui souffre d’épilepsie, notamment.

'' Je ne sais pas quoi dire, je ne sais vraiment pas quoi dire. La pression commence à retomber. Je ne rumine plus autant. Même si j’entre, je crie parce que parfois, on a envie de crier, mais quand je viens ici, je crie comme si le poids qui pèse sur mes épaules s’était allégé. '', dit-elle.

Conçu par les parents d’un township sud-africain, à l’origine pour les enfants atteints de troubles du développement, cet espace '' thérapeutique '' profite désormais à l’ensemble de la communauté.

Njabulo Ntombela, atteinte d'une maladie neurologique fréquente cette salle. ''Maintenant, je sais comment me détendre. Je sais comment parler aux autres quand je sors de cette pièce. Je sais comment exprimer mes problèmes. Je peux parler de mes problèmes, je peux obtenir de l’aide, mais au début, je ne pouvais pas obtenir d’aide parce que tout ce qui m’arrivait, je le gardais pour moi. '' affirme-t-elle.

La pièce offre un mélange de visuels et de textures. Des guirlandes lumineuses s’entrelacent à travers des rideaux de perles. Des poissons en papier d’aluminium, de minuscules miroirs, entre autres. Une initiative saluée dans un environnement où il est difficile de trouver une prise en charge thérapeutique professionnelle.

'' La mise en place de salles de thérapie à l’initiative de la communauté comble donc une lacune très importante, d’autant plus que nous manquons de thérapeutes. C’est donc vraiment bénéfique, et je pense qu’il serait utile d’en créer davantage dans d’autres communautés ou de reproduire ce modèle ailleurs. '', déclare Sibongile Mbatha, pédiatre spécialisée dans le développement neurologique.

Les chiffres indiquent qu’il est fréquenté par 450 écoliers âgés de 6 à 18 ans, ainsi que par 67 jeunes adultes et 56 parents et aidants.