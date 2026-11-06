Chine : la sécurité et le commerce au centre de la visite d'Oligui Nguema

Brice Clotaire Oligui Nguema a eu droit vendredi à une cérémonie de bienvenue organisée par son homologue chinois Xi Jinping au palais du peuple à Pékin.

Le président gabonais est en visite d'État en Chine. La coopération entre Libreville et Pékin est au centre de ce déplacement. Les deux pays ont signé une série d’accords dans les domaines de la sécurité, le commerce et les chaînes d’approvisionnement entre autres.

C’est dans ce contexte que Xi Jinping et Brice Clotaire Oligui Nguema ont convenu d’élever leurs relations bilatérales au rang de ‘’ communauté d’avenir partagé à l’ère nouvelle’’.

Le président gabonais a appelé à plus d’investissements chinois dans son pays pour soutenir son développement durable.

Alors que le président chinois a mis un accent sur la politique d’exemption de droits douane et l’accès préférentiel des agricoles africains au marché chinois.