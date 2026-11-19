"C'est mon ami", lance Trump en retrouvant Poutine à Shenzhen

C'est tout sourire et la main tendue que Donald Trump a accueilli Vladimir Poutine à Shenzhen, ce jeudi 19 novembre 2026, juste avant de rejoindre Xi Jinping pour des discussions à trois. À peine entré dans un salon feutré de la Kylin Villa, Trump a pointé du doigt le maître du Kremlin, lançant dans un éclat de rire : "Qui est-ce ?", avant d'ajouter : "C'est mon ami." Poutine, tout sourire, a fait un pas vers lui pour lui serrer la main, échangeant quelques mots à voix basse après que Trump lui a lancé : "Ravi de vous voir." Devant les caméras, le président américain a vanté "une excellente relation depuis de nombreuses années", disant espérer que "beaucoup de choses formidables" ressortiraient de leurs discussions. Cet entretien de 40 minutes, organisé en marge du forum de l'APEC, illustre la proximité personnelle affichée par Donald Trump à l'égard du dirigeant russe, alors même que la guerre se poursuit en Ukraine. Leur dernière rencontre, en Alaska en 2025, n'avait pas permis de déboucher sur un accord pour mettre fin au conflit, qui a jeté des millions d'Ukrainiens sur les routes depuis février 2022. Les amabilités échangées par Trump contrastent avec le bras de fer persistant entre Moscou et les pays occidentaux autour de l'Ukraine. Ce tête-à-tête a immédiatement été suivi d'un sommet trilatéral inédit avec Xi Jinping, réunissant les dirigeants des États-Unis, de la Russie et de la Chine sous les projecteurs de la scène internationale.