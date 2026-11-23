Brésil : la Pride de Rio rassemble des milliers de personnes à Copacabana

Un drapeau arc-en-ciel géant de 141 mètres a été déployé le long de l’Avenida Atlântica tandis que des chars sonores saturaient l’air de musique dans une marée de costumes flamboyants : pour sa 31e édition, la Marche des fiertés de Rio de Janeiro, l’une des plus anciennes du Brésil, a embrasé le front de mer de Copacabana. Lancé à l’initiative du Grupo Arco-Íris autour du mot d’ordre « Nous reconnaissons comme légitimes toutes les formes d’amour et d’existence », le cortège, fort de plus de 200 artistes, célébrait les 15 ans de l’arrêt historique rendu à l’unanimité par 10 juges de la Cour suprême du Brésil, le 5 mai 2011, qui avait reconnu aux unions stables entre personnes de même sexe le statut d’entité familiale à égalité de droits et de devoirs. Derrière l’euphorie balnéaire perce toutefois une vive inquiétude face à des violences qui ne faiblissent pas. Comme l’a rappelé le coordinateur du défilé, Cláudio Nascimento, les conquêtes arrachées devant les tribunaux, unions civiles, mariage pour tous, changement d’état civil pour les personnes transgenres ou encore pénalisation de la LGBTphobie, peinent à endiguer les agressions quotidiennes : d’après l’Atlas da Violência 2026, le Brésil a recensé 10 250 signalements de violences visant des personnes gays et bisexuelles en 2024 (+ 5,5 % sur un an), tandis que les faits touchant des personnes transgenres progressaient de 2,5 %. En exhortant le Congrès à graver ces acquis jurisprudentiels dans la loi et à mieux protéger les citoyens transgenres, les organisateurs ont donné à ce défilé autant l’allure d’une fête commémorative que d’un appel pressant à la sécurité et à l’égalité.