Les Nations unies ont réclamé, lundi, l'ouverture d'une enquête indépendante après les attaques de drones contre deux navires, dont un Russe, dimanche, au large de Benghazi, en Libye.

Ces attaques sont considérées comme une extension de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, alors que les forces ukrainiennes intensifient leurs attaques contre la Russie, loin des lignes de front.

« La Libye ne peut pas se permettre, et ne doit pas devenir, un champ de bataille pour des conflits étrangers », a déclaré la Mission d’appui des Nations unies dans le pays, tout en exprimant sa profonde « inquiétude » face à la situation.

L'administration libyenne basée à l'est a déclaré qu’elle lancerait une enquête conjointe avec la Russie. De son côté, le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale s’est dit alarmé par '' les risques que représente l’implication de ports et d’installations civils dans des activités liées à des conflits extérieurs ''.

Ces attaques font suite à celle d’un drone qui a frappé, samedi, un cargo russe dans l’est de la mer Baltique, près des eaux finlandaises.

En mars, un méthanier russe a coulé au large des côtes libyennes à la suite d’une attaque. L'Ukraine avait été mise en cause par le président russe Vladimir Poutine.