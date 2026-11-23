Ukraine : une survivante de 79 ans sauvée des décombres 22 h après une frappe de drone russe

Piégée pendant 22 heures sous des dalles de béton après une frappe de drone russe dans la nuit du 22 novembre, Valentyna, 79 ans, a été sortie vivante d’un immeuble résidentiel de cinq étages à Dymer, au nord de Kyiv, a indiqué lundi le Service national des situations d'urgence d'Ukraine. Repérée au premier étage et aussitôt hospitalisée, la septuagénaire incarne un rare motif d’espoir alors que le bilan du bombardement atteint désormais 11 morts et deux personnes portées disparues. Sous l’éclairage cru des projecteurs, les sauveteurs et leurs chiens renifleurs ont travaillé toute la nuit au milieu du béton brisé et du métal tordu pour évacuer les blessés, récupérer les dépouilles ensevelies et même sauver un chat pris au piège dans les ruines.